В рф вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных

В российской белгородской области вспыхнул склад с боеприпасами, пострадали 7 военных, передает УНН со ссылкой на Astra.

"В день 2 июня вблизи хутора Гремучий белгородской области в лагере российских военных прогремел взрыв, который вызвал пожар на складе боеприпасов", - сообщил источник ASTRA.

Из-за детонации боеприпасов ранения различной степени тяжести получили 7 военных (их госпитализировали).

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Хутор Гремучий находится примерно в 39 километрах к северу от Белгорода — а от границы с Украиной до склада, где произошел взрыв, более чем в 63 километрах. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с боеприпасами.