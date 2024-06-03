У рф спалахнув склад із боєприпасами, постраждали 7 військових
Київ • УНН
Склад боєприпасів загорівся в російському військовому таборі в бєлгородській області, в результаті чого постраждали 7 солдатів.
У російській бєлгородській області спалахнув склад із боєприпасами, постраждали 7 військових, передає УНН із посиланням на Astra.
"Вдень 2 червня поблизу хутора Гремучий бєлгородської області в таборі російських військових пролунав вибух, який спричинив пожежу на складі боєприпасів", - повідомило джерело ASTRA.
Через детонацію боєприпасів поранення різного ступеня тяжкості отримали 7 військових (їх госпіталізували).
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Хутір Гремучий знаходиться приблизно за 39 кілометрів на північ від бєлгорода — а від кордону з Україною до складу, де стався вибух, за понад 63 кілометри. Попередня причина НП – необережне поводження з боєприпасами.