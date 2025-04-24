В рф сгорел российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов - разведка
Киев • УНН
На аэродроме "ростов-на-дону центральный" сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". Стоимость самолета оценивается в 50 миллионов долларов.
В рф вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35". Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.
... на территории аэродрома "ростов-на-дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35"
В ГУР намекнули на очередную акцию сопротивления преступному путинскому режиму.
По данным разведки, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета ― 50 миллионов долларов.
Масштаб сил, готовых сопротивляться кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие
В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины23.04.25, 19:55 • 10436 просмотров