В рф сгорел российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов - разведка

В рф вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35". Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

... на территории аэродрома "ростов-на-дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35" - говорится в сообщении.

В ГУР намекнули на очередную акцию сопротивления преступному путинскому режиму.

По данным разведки, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета ― 50 миллионов долларов.

Масштаб сил, готовых сопротивляться кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие - говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины