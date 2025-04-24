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"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву
12:42 • 15964 просмотра

"владимир, СТОП!" Трамп заявил, что его не устраивают российские удары по Киеву

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В рф сгорел российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов - разведка

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

На аэродроме "ростов-на-дону центральный" сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ с бортовым номером "35". Стоимость самолета оценивается в 50 миллионов долларов.

В рф сгорел российский истребитель Су-30СМ стоимостью 50 миллионов долларов - разведка

В рф вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35". Об этом сообщили в Главном управлении разведки, передает УНН.

... на территории аэродрома "ростов-на-дону центральный" вспыхнул  и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35" 

- говорится в сообщении.

В ГУР намекнули на очередную акцию сопротивления преступному путинскому режиму.

По данным разведки, ориентировочная стоимость уничтоженного вражеского самолета ― 50 миллионов долларов.

Масштаб сил, готовых сопротивляться кремлю и осуществлять акты демилитаризации государства-агрессора, растет! ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие 

- говорится в сообщении.

В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины23.04.25, 19:55 • 10436 просмотров

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