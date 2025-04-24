У рф згорів російський винищувач Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів - розвідка

У рф спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.

... на території аеродрому "ростов-на-дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35" - йдеться у повідомленні.

У ГУР натякнули на чергову акцію спротиву злочинному путінському режиму.

За даними розвідки, орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.

Масштаб сил, готових чинити опір кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресора, зростає! ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата - йдеться у повідомленні.

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вразили завод з виробництва БпЛА в Татарстані за 1000 км від України