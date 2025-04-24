У рф згорів російський винищувач Су-30СМ вартістю 50 мільйонів доларів - розвідка
Київ • УНН
На аеродромі "ростов-на-дону центральний" згорів багатоцільовий винищувач Су-30СМ із бортовим номером "35". Вартість літака оцінюється у 50 мільйонів доларів.
У рф спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки, передає УНН.
... на території аеродрому "ростов-на-дону центральний" спалахнув і згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35"
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За даними розвідки, орієнтовна вартість знищеного ворожого літака ― 50 мільйонів доларів.
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