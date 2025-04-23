У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вразили завод з виробництва БпЛА в Татарстані за 1000 км від України

Українські військові уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території рф, на відстані понад 1000 км від держкордону України, передає УНН із посиланням на Генштаб.

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За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (рф) на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні.

Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб