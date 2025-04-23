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У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вразили завод з виробництва БпЛА в Татарстані за 1000 км від України

Київ • УНН

 • 2672 перегляди

23 квітня 2025 року українські військові уразили російський завод з виробництва ударних БпЛА типу Shahed. Підприємство, розташоване в Татарстані, виготовляло близько 300 дронів на добу.

У Генштабі підтвердили, що ЗСУ вразили завод з виробництва БпЛА в Татарстані за 1000 км від України

Українські військові уразили завод з виробництва ударних БпЛА на території рф, на відстані понад 1000 км від держкордону України, передає УНН із посиланням на Генштаб.

Деталі

За даними Генштабу, підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 23 квітня 2025 року здійснили вогневе ураження виробництва ударних БпЛА (Герань-2, типу Шахед та інші).

Виробнича потужність підприємства близько 300 різних БпЛА на добу. Знаходиться воно в Єлабузькому районі Республіки Татарстан (рф) на відстані 1054 км від державного кордону України.

Підтверджено влучання та вибухи в районі цілі. На цей час відомо про пошкодження цеху фінальної збірки БпЛА. Результати ураження уточнюються 

- йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового обʼєкта, який використовується для забезпечення збройної агресії рф проти України та терору проти цивільних людей в Україні.

Повітряні сили уразили взводний опорний пункт 28 стрілецького батальйону рф - Генштаб 14.02.25, 20:48 • 29527 переглядiв

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