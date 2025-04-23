В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины

$41.520.14
47.710.05
ukenru
В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали
15:00 • 15224 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

14:18 • 46074 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
13:00 • 34439 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
12:40 • 60483 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
12:29 • 38591 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
11:49 • 34459 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
11:37 • 31762 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 34880 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44324 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

22 апреля, 18:22 • 69337 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+22°
1.2м/с
33%
748 мм
Популярные новости

российская атака дроном по автобусу в Марганце: 9 погибших и 32 пострадавших, начато расследование

23 апреля, 08:25 • 28895 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 54191 просмотра

В Сумской области застрелился из автомата директор областного центра занятости: что известно

12:15 • 11759 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 37700 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 16707 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

14:18 • 46074 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

13:44 • 37740 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

12:40 • 60483 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

11:46 • 54235 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 75352 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

15:29 • 7300 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

13:53 • 16737 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 36614 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 36023 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 65820 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины

Киев • УНН

 • 1998 просмотра

23 апреля 2025 года украинские военные поразили российский завод по производству ударных БПЛА типа Shahed. Предприятие, расположенное в Татарстане, производило около 300 дронов в сутки.

В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины

Украинские военные поразили завод по производству ударных БпЛА на территории рф, на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА (Герань-2, типа Шахед и другие).

Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (рф) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются 

- говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот удар является справедливым ответом Украины по российскому стратегическому военному объекту, который используется для обеспечения вооруженной агрессии рф против Украины и террора против гражданских людей в Украине.

Воздушные силы поразили взводный опорный пункт 28 стрелкового батальона рф - Генштаб14.02.25, 20:48 • 29527 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаНовости Мира
Шахед-136
Украина
Brent
$65.91
Bitcoin
$93,646.00
S&P 500
$5,398.86
Tesla
$256.39
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,308.09
Ethereum
$1,793.29