В Генштабе подтвердили, что ВСУ поразили завод по производству БПЛА в Татарстане в 1000 км от Украины

Украинские военные поразили завод по производству ударных БпЛА на территории рф, на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

По данным Генштаба, подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, 23 апреля 2025 года осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА (Герань-2, типа Шахед и другие).

Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (рф) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что этот удар является справедливым ответом Украины по российскому стратегическому военному объекту, который используется для обеспечения вооруженной агрессии рф против Украины и террора против гражданских людей в Украине.

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