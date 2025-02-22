В рф произошел масштабный пожар на складе
Киев • УНН
В российском ростове-на-дону произошел пожар на складе. Пламя охватило огромную территорию, что привело к образованию черного дыма, который заполонил небо. Огонь вспыхнул в промышленной зоне, где расположены склады, в том числе и те, где производятся части для дронов.
В российском ростове-на-дону произошел масштабный пожар на складе с макулатурой, занимающий площадь около 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Пламя охватило огромную территорию, что привело к образованию черного дыма, который заполонил небо. Огонь вспыхнул в промышленной зоне, где расположены склады, в том числе и те, где производятся части для дронов.
На месте происшествия активно работает более 40 спасателей МЧС, которые пытаются локализовать огонь.
Это не первый случай пожара в этой части города, что вызывает опасения среди местных жителей. Природа возгорания пока не установлена, но факт быстрого распространения пламени указывает на серьезные проблемы на объекте.
российский Ростов-на-Дону атакуют беспилотники08.02.25, 02:39 • 94276 просмотров