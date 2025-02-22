У рф сталася масштабна пожежа на складі

У російському ростові-на-дону сталася масштабна пожежа на складі з макулатурою, що займає площу близько 1,5 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

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Полум'я охопило величезну територію, що призвело до утворення чорного диму, який заполонив небо. Вогонь спалахнув у промисловій зоні, де розташовані склади, зокрема й ті, де виробляються частини для дронів.

На місці події активно працює понад 40 рятувальників МНС, які намагаються локалізувати вогонь.

Це не перший випадок пожежі в цій частині міста, що викликає побоювання серед місцевих мешканців. Природа загоряння поки що не встановлена, але факт швидкого поширення полум'я вказує на серйозні проблеми на об'єкті.

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