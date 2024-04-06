В рф ночью взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефть к танкерам - ГУР

В ростовской области рф ночью был взорван трубопровод, по которому россияне перекачивали нефть с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта". Сейчас загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок, заявили в субботу в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

На россии пылает еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024 года, в районе н.п. Азов (Ростовская обл.) в результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок - говорится в сообщении ГУР.

В украинской разведке отметили, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

Напомним

В ночь на 2 апреля украинский беспилотник дальнего радиуса действия попал в большой нефтеперерабатывающий завод в нижнекамске, татарстан, и вызвал пожар. Операцию провели СБУ и ГУР Украины.