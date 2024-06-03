В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

В рф неизвестный забросал "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского в Тюмени, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

"Мужчина подошел к зданию на улице Республики с пакетом, достал несколько бутылок с зажигательной смесью и бросил рядом со входом. За его действиями наблюдали очевидцы. Пожар удалось потушить до приезда пожарных", - сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, мужчина после "атаки" сел на велосипед и уехал.

В рф неизвестный бросил коктейль Молотова в офис "единой россии" - СМИ