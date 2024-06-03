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У рф чоловік закидав закидав "коктейлями Молотова" храм Дмитра Донського

У рф чоловік закидав закидав "коктейлями Молотова" храм Дмитра Донського

Київ • УНН

 • 41352 перегляди

Невідомий закидав «коктейлями Молотова» храм Дмитра Донського у російській Тюмені.

У рф невідомий закидав "коктейлями Молотова" храм Дмитра Донського у Тюмені, передає УНН із посиланням на російські Telegram-канали.

"Чоловік підійшов до будівлі на вулиці Республіки з пакетом, дістав кілька пляшок із запальною сумішшю та кинув поряд із входом. За його діями спостерігали очевидці. Пожежу вдалося загасити до приїзду пожежників", - повідомляє Baza.

За даними Telegram-каналу, чоловік після "атаки" сів на велосипед і поїхав.

У рф невідомий кинув коктейль Молотова в офіс “єдиної росії” - ЗМІ 25.04.24, 18:10 • 17336 переглядiв

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