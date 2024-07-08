В результате российского удара по "Охматдету" погибла 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук, которая в больнице работала детским нефрологом. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает УНН.

В "Охматдете" среди погибших - 30-летняя львовянка Светлана Лукьянчук. Светлана родилась во Львове. Девушка была сиротой, поэтому воспитанием занималась родная тетя. Окончила Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца. После этого завершила интернатуру. В "Охматдете" работала детским нефрологом - сообщил Садовый.

Он добавил, что Светлану похоронят во Львове возле родителей, на Голосковском кладбище.

Напомним

В результате массированной российской атаки по Украине известно о 31 погибшем человеке (в том числе погибло 17 человек в Киеве) и 123 раненых (из них 59 человек в Киеве). Также повреждены 53 объекта по всей стране.

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