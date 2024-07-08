Европейский комиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич заявил, что россия должна ответить за свои преступления против украинского народа, подчеркнув, что удар по детской больнице за пределами жестокости. Пишет УНН со ссылкой на страницу Янеза Ленарчича на платформе Х.

Детская больница "Охматдит" в Киеве подверглась российскому ракетному удару. Законы войны нарушались Россией слишком много раз, но удар по детской больнице - это за гранью жестокости. Россия должна ответить за свои преступления против украинского народа. – написал еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Напомним

По состоянию на 14:07 в больнице "Охматдет" в Киеве в результате массированной российской атаки 16 пострадавших, в том числе 7 детей.

Также УНН сообщал, что последнюю массированную ракетную атаку по Украине в России назвали ответом на удар Украины по объектам энергетики в рф.