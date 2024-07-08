По состоянию на 14:07 в больнице "Охматдет" сейчас 16 пострадавших из-за массированной атаки рф, в том числе и 7 детей, сообщил мэр города Виталий Кличко, передает УНН.

"В больнице Охматдет сейчас 16 пострадавших. Семеро из них - дети. 15 пострадавших госпитализировали", - написал Кличко в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Киеве из разрушенного россией корпуса "Охматдета" 5 детей вывезли на перегоспитализацию.