В результате ночной атаки было повреждено сопутствующее оборудование, которое энергетики смогут быстро починить. К счастью, ценное оборудование не пострадало. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.

В результате ночной атаки было повреждено оборудование. Энергетики достаточно быстро смогут починить, ведь это было повреждение сопутствующего оборудования. К счастью ценного оборудования не было повреждено - говорит Гринчук.

Она рассказала, что ситуация с энергетикой меняется очень динамично.

Ситуация меняется не то что каждый день, а каждый час ... Мы делаем от себя все возможное, чтобы ситуация хотя бы не ухудшалась - добавила Гринчук.

Напомним

Враг в ночь на 19 июня атаковал объект энергетики в центральном регионе, повреждено оборудование. В течение всех суток применяются графики отключений электроэнергии.