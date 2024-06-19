Киев • УНН
Ночной обстрел повредил сопутствующее оборудование на энергетическом объекте в центральной Украине, но ценное оборудование не пострадало, и энергетики смогут быстро его отремонтировать.
В результате ночной атаки было повреждено сопутствующее оборудование, которое энергетики смогут быстро починить. К счастью, ценное оборудование не пострадало. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона, передает УНН.
В результате ночной атаки было повреждено оборудование. Энергетики достаточно быстро смогут починить, ведь это было повреждение сопутствующего оборудования. К счастью ценного оборудования не было повреждено
Она рассказала, что ситуация с энергетикой меняется очень динамично.
Ситуация меняется не то что каждый день, а каждый час ... Мы делаем от себя все возможное, чтобы ситуация хотя бы не ухудшалась
Напомним
Враг в ночь на 19 июня атаковал объект энергетики в центральном регионе, повреждено оборудование. В течение всех суток применяются графики отключений электроэнергии.