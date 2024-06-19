Внаслідок нічної атаки росіян було пошкоджене супутнє обладнання – Міненерго
Київ • УНН
Нічний обстріл пошкодив супутнє обладнання на енергетичному об'єкті в центральній Україні, але цінне обладнання не постраждало, і енергетики зможуть швидко його відремонтувати.
Внаслідок нічної атаки було пошкоджено супутнє обладнання, яке енергетики зможуть швидко полагодити. На щастя, цінне обладнання не постраждало. Про це повідомляє заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Внаслідок нічної атаки було пошкоджено обладнання. Енергетики достатньо швидко зможуть полагодити, адже це було пошкодження супутнього обладнання. На щастя цінного обладнання не було пошкоджено
Вона розповіла, що ситуація з енергетикою змінюється дуже динамічно.
Ситуація змінюється не те що кожного дня, а щогодини…Ми робимо від себе все можливе, аби ситуація хоча б не погіршувалась
Нагадаємо
Ворог в ніч на 19 червня атакував об’єкт енергетики у центральному регіоні, пошкоджено обладнання. Протягом усієї доби застосовуються графіки відключень електроенергії.