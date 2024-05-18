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С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины
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В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате которого был убит «значительный разыскиваемый боевик» Ислам Хамайсу, старший боевик Дженинской бригады, связанной с «Исламским джихадом», и ранены еще 8 человек.
Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств
Ким Чен Ын приказал ускорить производство ядерных средств для сдерживания потенциальных военных угроз.
В Украине запустили приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов
Министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов, которое позволяет быстро обновлять данные, получать доступ к реестру "Оберіг".
российские БпЛА направляются на Кировоградщину
Ударные беспилотники перемещаются из Николаевской области в Кировоградскую, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Враг атакует: группа БпЛА движется через Харьковскую область
Группа российских ударных БпЛА движется через Харьковскую область Украины, согласно сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Вражеские БпЛА движутся через Сумскую область в направлении Полтавщины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о перемещении ударных БпЛА через Сумскую область в направлении Полтавской области.
ВСУ атакуют россиян в окрестностях Нетайлово, россияне намерены оккупировать село - DeepState
Украинские войска атакуют российские войска на западной окраине Нетайлово, но рф продолжает попытки продвинуться вперед и полностью оккупировать село.
С начала суток рф нанесла 15 ракетных и 70 авиационных атак, 452 удара дронами-камикадзе и 2843 - артиллерией
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, с начала суток произошло 101 боевое столкновение, во время которых противник нанес 15 ракетных ударов, 70 авиационных ударов, 452 атаки с применением беспилотников-камикадзе и 2843 раза открывал огонь по украинским позициям.
За день 44 раза рф обстреляла общины Сумщины
За один день общины Сумской области подверглись 44 обстрелам со стороны рф, что привело к 183 взрывам в разных местах.
Закон об усилении мобилизации вступил в силу: кто может получить отсрочку от военной службы
Закон об усилении мобилизационной подготовки и мобилизации предоставляет военнообязанным право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, определяя различные категории лиц, имеющих право на отсрочку, включая людей с инвалидностью, многодетных родителей, опекунов, государственных служащих и определенные профессии.