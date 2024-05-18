В результате израильского авиаудара по Дженину погиб высокопоставленный боевик

ЦАХАЛ заявляет об убийстве "значительного разыскиваемого" боевика на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В пятницу Армия обороны Израиля заявила, что нанесла авиаудар по "операционному центру" в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в результате чего был убит "значительный разыскиваемый боевик".

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что боевик Ислам Хамайса был старшим оперативником в лагере Дженин и ответственным за многочисленные нападения в этом районе.

Бригада Аль-Кудс, военное крыло Исламского джихада, подтвердила убийство Ислама Хамайсы в своем заявлении в пятницу. Было отмечено, что он был лидером бригады Дженин. Бригада Дженина является фракцией, связанной с более широкой группой "Исламский джихад".

Добавим

Министерство здравоохранения Палестины проинформировало, что в результате авиаудара также были ранены 8 человек, которые были эвакуированы в две отдельные больницы на Западном берегу.