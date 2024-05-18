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У результаті ізраїльського авіаудару по Дженіну загинув високопоставлений бойовик

У результаті ізраїльського авіаудару по Дженіну загинув високопоставлений бойовик

Київ • УНН

 • 28591 перегляди

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по місту Дженін на Західному березі річки Йордан, в результаті якого було вбито "значного розшукуваного бойовика" Іслама Хамайсу, старшого бойовика Дженінської бригади, пов'язаної з "Ісламським джихадом", і поранено ще 8 осіб.

ЦАХАЛ заявляє про вбивство "значного розшукуваного" бойовика на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудар по "операційному центру" в місті Дженін на Західному березі річки Йордан, внаслідок чого було вбито "значного розшукуваного бойовика".

У заяві ЦАХАЛу йдеться, що бойовик Іслам Хамайса був старшим оперативником у таборі Дженін і відповідальним за численні напади в цьому районі.

Бригада Аль-Кудс, військове крило Ісламського джихаду, підтвердила вбивство Іслама Хамайси у своїй заяві в п'ятницю. Було зазначено, що він був лідером бригади Дженін. Бригада Дженіна є фракцією, пов'язаною з ширшою групою "Ісламський джихад".

Додамо

Міністерство охорони здоров'я Палестини поінформувало, що внаслідок авіаудару також було поранено 8 осіб, які були евакуйовані до двох окремих лікарень на Західному березі.

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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