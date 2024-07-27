По меньшей мере 30 палестинцев погибли в субботу в результате авиаудара израильской авиации по школе в Дейр-Балах в секторе Газа. Об этом сообщают официальные лица Министерства здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, передает Еuronews и УНН.

Детали

Израильская авиация нанесла удар по школе, которую используют перемещенные палестинцы в центре Газы. Погибли по меньшей мере 30 человек, в том числе несколько детей. Более 100 были ранены. Убитых и раненых доставили в больницу Аль-Акса.

Палестинские официальные СМИ сообщили ранее в субботу, что по меньшей мере 14 палестинцев были убиты с утра в городе Хан-Юнис. Указывается, что их тела были доставлены в местную больницу. Израильская армия в субботу приказала палестинцам временно покинуть южные окраины Хан-Юниса и перебазироваться в гуманитарную зону Маваси.

Дополнение

Официальные лица ООН и гуманитарные организации обвиняют Израиль в применении непропорциональной силы в войне и непредоставлении убежища для мирного населения. Израиль отрицает обвинения.

Напомним,

Война в секторе Газа была спровоцирована беспрецедентным террористическим нападением ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года, в результате которого погибли почти 1200 человек.

Также УНН сообщал, что ХАМАС принимает предложение США провести переговоры об освобождении израильских заложников, отказавшись от требования прекращения огня со стороны Израиля.