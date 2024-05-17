В результате атаки российского беспилотника два человека получили ранения в селе Веселое Херсонской области

Армия рф атаковали с беспилотника людей в селе Веселое на Херсонщине, есть раненые, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОГА.

российские военные атаковали с беспилотника людей в селе Веселое. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин, 59 лет - говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавших доставили в больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.

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