Внаслідок атаки російського безпілотника двоє людей отримали поранення у селі Веселе Херсонської області
Київ • УНН
Російські військові атакували людей у селі Веселе Херсонської області за допомогою безпілотника, поранивши двох чоловіків у віці 59 років.
Армія рф атакували з безпілотника людей у селі Веселе на Херсонщині, є поранені, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
російські військові атакували з безпілотника людей у селі Веселе. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 59 років
За даними ОВА, потерпілих доставили до лікарні. Їм надається необхідна меддопомога.
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