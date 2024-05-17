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Внаслідок атаки російського безпілотника двоє людей отримали поранення у селі Веселе Херсонської області

Внаслідок атаки російського безпілотника двоє людей отримали поранення у селі Веселе Херсонської області

Київ • УНН

 • 20661 перегляди

Російські військові атакували людей у селі Веселе Херсонської області за допомогою безпілотника, поранивши двох чоловіків у віці 59 років.

Армія рф атакували з безпілотника людей у селі Веселе на Херсонщині, є поранені, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.

російські військові атакували з безпілотника людей у селі Веселе. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 59 років 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, потерпілих доставили до лікарні. Їм надається необхідна меддопомога.

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