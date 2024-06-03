В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  97111 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  105494 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  128729 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  102303 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  121670 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107983 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
2 июня 2024, 16:49  •  110739 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172522 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163263 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162386 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

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В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка".

Война •   •  5424 просмотра
В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

Журналист и младший лейтенант Александр Петраковский, командовавший механизированной ротой, пропал без вести во время боевого столкновения с противником в районе часового оврага Донецкой области 30 мая 2024 года, добросовестно выполняя свой воинский долг.

Война •   •  10365 просмотра
В Донецкой области без вести пропал журналист и военный Александр Петраковский: что известно

В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Неизвестный забросал "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского в российской Тюмени.

Война •   •  11169 просмотра
В рф мужчина забрасывал забрасывавший "коктейлями Молотова" храм Дмитрия Донского

Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Прокуратура будет настаивать на применении содержания под стражей или залога в размере 5 млн грн в качестве меры пресечения к командиру регионального управления сил территориальной обороны "Юг", который подозревается в принуждении своих подчиненных построить ему частный дом.

политика •   •  13690 просмотра
Заставлял подчиненных строить частный дом: для командующего регионального управления сил ТрО " Юг " будут просить арест

Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

4 июня в Киеве стабилизационные отключения электроэнергии могут быть более продолжительными из-за значительных ограничений на подачу электроэнергии, вызванных плановыми ремонтами энергетического оборудования.

Экономика •   •  14043 просмотра
Завтра отключения света в Киеве могут быть длиннее: в YASNO назвали причину

Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

В Минэнерго отметили, что продолжается ремонтная кампания и кампания по восстановлению, однако враг не оставляет намерений разрушения энергетической системы.

Экономика •   •  13436 просмотра
Ситуация в энергосистеме сложная - Минэнерго

На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Социальная сеть Илона Маска x официально разрешила пользователям размещать на платформе порнографический контент с некоторыми ограничениями, такими как требование обозначать контент NSFW как "чувствительный" и запрет на размещение откровенного контента на видных местах, таких как фотографии профиля.

Технологии •   •  18267 просмотра
На платформе X официально разрешили публиковать контент для взрослых

Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Килиан Мбаппе официально присоединился к мадридскому "Реалу" по пятилетнему контракту после того, как испанский клуб выиграл свой 15-й титул в Лиге чемпионов.

спорт •   •  13095 просмотра
Официально: Килиан Мбаппе стал игроком "Реал Мадрид"

Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Заместитель главы МИД Украины Евгений Перебийнис встретился с послом Монголии Доржем Бархасом, обсудил реализацию формулы мира президента Украины Владимира Зеленского и пригласил Монголию присоединиться к инициативе Украины и принять участие во Всемирном саммите мира в Швейцарии.

политика •   •  15404 просмотра
Украина призвала Монголию присоединиться к Саммиту мира - МИД

Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб

Российские оккупанты активизировали атаки на Ореховском направлении, особенно в районе Малой Токмачки Запорожской области, сделав там семь обстрелов в течение дня.

Война •   •  15140 просмотра
Оккупанты начали активнее действовать на Ореховском направлении - Генштаб