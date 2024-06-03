В регионах рф сотни мобилизованных, отказавшихся воевать в Украине, насильно отправляют на фронт - росСМИ

В российских регионах начали силой отправлять на фронт сотни мобилизованных, отказавшихся воевать с Украиной. Как выяснила "Верстка", отказников сажают в самолеты под дулами автоматов и отправляют на войну, не обращая внимания на ранения, подписки о невыезде и назначенные судебные заседания по делам о побеге с фронта, передает УНН.

Как рассказали "Верстке" два адвоката и три семьи, отказавшиеся воевать, в начале майских выходных в корпус, где держали отказников, вошли под 40 автоматчиков и бойцов с палками. И вывели оттуда целый этаж, это, по словам родственников, 170-180 человек. Их загнали в автобусы и отправили на военный аэродром, а оттуда — прямо на "сво".

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российских мобилизованных, которые сознательно отказались воевать на территории Украины, удерживают на территории воинских частей, а затем без их согласия отправляют на фронт и в других регионах, выяснила "Верстка". Массово такие насильственные высылки начались в мае. Как сказал следователь одной из жен: "Это не мы придумали, это приказ из Москвы".

О такой же высылке отказников обратно на войну рассказали друзья и семьи мужчин из Красноярска, Москвы и Московской области. Там знакомые убегавшие с фронта сказали "верстке", что они тоже столкнулись с насильственной высылкой на фронт вместо суда и приговора.

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