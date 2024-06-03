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У регіонах рф сотні мобілізованих, котрі відмовилися воювати в Україні, насильно відправляють на фронт - росЗМІ

У регіонах рф сотні мобілізованих, котрі відмовилися воювати в Україні, насильно відправляють на фронт - росЗМІ

Київ • УНН

 • 47381 перегляди

російських мобілізованих, які свідомо відмовилися воювати на території України, утримують на території військових частин, а потім без їхньої згоди відправляють на фронт і в інших регіонах, з'ясувала "Верстка".

У російських регіонах почали силою відправляти на фронт сотні мобілізованих, котрі відмовилися воювати з Україною. Як з'ясувала "Верстка", відмовників садять у літаки під дулами автоматів і відправляють на війну, не звертаючи уваги на поранення, підписки про невиїзд та призначені судові засідання у справах про втечу з фронту, передає УНН.

Як розповіли "Верстці" два адвокати і три сім'ї, які відмовилися воювати, на початку травневих вихідних у корпус, де тримали відмовників, увійшли під 40 автоматників і бійців із палицями. І вивели звідти цілий поверх, це, за словами родичів, 170-180 осіб. Їх загнали до автобусів і відправили на військовий аеродром, а звідти — просто на "сво".

Середні втрати рф у травні становили понад 1,2 тис. солдат, що є найвищим показником з початку війни - британська розвідка 31.05.24, 13:36 • 18322 перегляди

російських мобілізованих, які свідомо відмовилися воювати на території України, утримують на території військових частин, а потім без їхньої згоди відправляють на фронт і в інших регіонах, з'ясувала "Верстка". Масово такі насильні висилки розпочалися у травні. Як сказав слідчий одній з дружин: "Це не ми придумали, це наказ із Москви".

Про таку ж висилку відмовників назад на війну розповіли друзі та сім'ї чоловіків із Красноярська, Москви та Московської області. Там знайомі ті, що тікали з фронту, сказали "Верстці", що вони теж зіткнулися з насильною висилкою на фронт замість суду та вироку.

Окупанти несуть втрати на Харківщині, 42-га бригада підтверджує знищення півсотні загарбників за добу13.05.24, 14:32 • 22262 перегляди

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