В россии жалуются на разбитие еще одной колонны российских войск: что известно

z-паблики жалуются, что в районе корнево курской области произошло то же самое, что и под рыльском - под удар попала большая колонна российских войск военнослужащих, передает УНН.

Детали

Российские "военкоры" утверждают, что под корневым "произошло ровно то же самое, что и под рыльском".

Фото и видео последствий удара они не публикуют. Подтверждений этой информации нет.

Напомним

В ночь с 8 на 9 августа в сети появились кадры с последствиями удара HIMARS по российской колонне под рыльском в курской области. ASTRA выяснила, что в подбитой колонне находились военнослужащие как минимум двух воинских частей - в/ч 13140 (810 бригада морской пехоты, Севастополь) и в/ч 72164 (ленинградская область).

Между тем издание NEXTA считает, что россияне в результате этой атаки потеряли от 200 до 490 военных. Было зафиксировано поражение двух десятков грузовиков, каждый из которых может перевозить по 35 человек.

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