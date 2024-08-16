Прорыв границы и уничтожение оборонительных рубежей противника: в Генштабе показали первые часы операции в курской области

В Генеральном штабе ВСУ показали первые часы наступательной операции Сил обороны в курской области 6 августа, который войдет в историю российско-украинской войны. На начальном этапе определяющими стали подготовка, внезапность, боевой дух и информационная тишина, отметили в Генштабе, передает УНН.

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"Разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника, работа авиации, артиллерии, пленные. Первые часы наступательной операции Сил обороны в курской области рф 6 августа 2024 года. День, который войдет в историю российско-украинской войны. Тщательная подготовка, планирование, внезапность, боевой дух и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции", - сообщили в Генштабе в соцсетях.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о создании военной комендатуры на подконтрольной территории курской области. Украинские силы, как сообщалось, взяли под контроль 82 населенных пункта, продвинувшись на 35 км и контролируя более 1000 кв. км территории рф.