В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой

В Верховной Раде сегодня блокировали трибуну, депутаты хотели поставить на голосование постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне. После чего председатель Верховной Рады Руслана Стефанчука заявил о завершении заседания парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.

Детали

"Блокируется трибуна Рады, чтобы поставить на голосование постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. Пока работа парламента парализована" - написал Гончаренко в Telegram.

Позже Ярослав Железняк отметил, что в результате закрыли заседание Рады.

"В итоге закрыли заседание чтобы не выносить постановление по Марьяне. Там куча важных вопросов в повестке дня было, но....", - написал Железняк в Telegram.

Напомним

6 января в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.