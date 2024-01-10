В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой
Киев • УНН
Народные депутаты Украины заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы добиться голосования за отставку заместителя председателя Верховной Рады Марьяны Безуглой.
В Верховной Раде сегодня блокировали трибуну, депутаты хотели поставить на голосование постановление об увольнении Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне. После чего председатель Верховной Рады Руслана Стефанчука заявил о завершении заседания парламента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народных депутатов Алексея Гончаренко и Ярослава Железняка.
Детали
"Блокируется трибуна Рады, чтобы поставить на голосование постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по нацбезопасности. Пока работа парламента парализована" - написал Гончаренко в Telegram.
Позже Ярослав Железняк отметил, что в результате закрыли заседание Рады.
"В итоге закрыли заседание чтобы не выносить постановление по Марьяне. Там куча важных вопросов в повестке дня было, но....", - написал Железняк в Telegram.
Напомним
6 января в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой
Народные депутаты Украины заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы добиться голосования за отставку заместителя председателя Верховной Рады Марьяны Безуглой.
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