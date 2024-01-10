В Раді завершили засідання після того, як депутати блокували трибуну: хотіли поставити на голосування звільнення Безуглої
Київ • УНН
Народні депутати України заблокували трибуну Верховної Ради, щоб домогтися голосування за відставку Мар'яни Безуглої.
У Верховній Раді сьогодні блокували трибуну, депутати хотіли поставити на голосування постанову про звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки та оборони. Після чого голова Верховної Ради Руслана Стефанчука заявив про завершення засідання парламенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка.
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"Блокується трибуна Ради, щоб поставити на голосування постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки. Поки робота парламенту паралізована"- написав Гончаренко у Telegram.
Пізніше Ярослав Железняк зазначив, що в результаті закрили засідання Ради.
"В результаті закрили засідання щоб не виносити постанову по Марʼяні. Там купа важливих питань в порядку денному було, але….", - написав Железняк у Telegram.
Нагадаємо
6 січня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.