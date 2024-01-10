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В Раді завершили засідання після того, як депутати блокували трибуну: хотіли поставити на голосування звільнення Безуглої

В Раді завершили засідання після того, як депутати блокували трибуну: хотіли поставити на голосування звільнення Безуглої

Київ • УНН

 • 24319 перегляди

Народні депутати України заблокували трибуну Верховної Ради, щоб домогтися голосування за відставку Мар'яни Безуглої.

У Верховній Раді сьогодні блокували трибуну, депутати хотіли поставити на голосування постанову про звільнення Марʼяни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки та оборони. Після чого голова Верховної Ради Руслана Стефанчука заявив про завершення засідання парламенту. Про це УНН повідомляє із посиланням на народних депутатів Олексія Гончаренка та Ярослава Железняка. 

Деталі

"Блокується трибуна Ради, щоб поставити на голосування постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету з нацбезпеки. Поки робота парламенту паралізована"- написав Гончаренко у Telegram. 

Пізніше Ярослав Железняк зазначив, що в результаті закрили засідання Ради. 

"В результаті закрили засідання щоб не виносити постанову по Марʼяні. Там купа важливих питань в порядку денному було, але….", - написав Железняк у Telegram. 

Нагадаємо 

6 січня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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