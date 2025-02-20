В работе "Новой Почты" произошел масштабный сбой: что известно
Киев • УНН
В отделениях "Новой Почты" невозможно отправить или получить посылки из-за технического сбоя. Мобильное приложение компании также не работает, причины проблемы выясняются.
Сегодня в работе «Новой Почты» произошел масштабный технический сбой. В отделениях клиенты не могут получить или отправить посылки, а мобильное приложение также недоступно, пишет УНН со ссылкой на социальные сети.
Детали
Пользователи в соцсетях пишут о сбое работы приложения «Новая Почта». Кроме того, клиенты не могут отправить или получить посылки в отделениях компании.
Компания подтвердила проблему и заявила, что работает над ее скорейшим устранением. Причины сбоя пока не сообщаются.