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В работе "Новой Почты" произошел масштабный сбой: что известно

В работе "Новой Почты" произошел масштабный сбой: что известно

Киев  •  УНН

 • 11188 просмотра

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В отделениях "Новой Почты" невозможно отправить или получить посылки из-за технического сбоя. Мобильное приложение компании также не работает, причины проблемы выясняются.

Сегодня в работе «Новой Почты» произошел масштабный технический сбой. В отделениях клиенты не могут получить или отправить посылки, а мобильное приложение также недоступно, пишет УНН со ссылкой на социальные сети.

Детали

Пользователи в соцсетях пишут о сбое работы приложения «Новая Почта». Кроме того, клиенты не могут отправить или получить посылки в отделениях компании.

Компания подтвердила проблему и заявила, что работает над ее скорейшим устранением. Причины сбоя пока не сообщаются.

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоТехнологии

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