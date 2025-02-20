У роботі “Нової Пошти” стався масштабний збій: що відомо
Київ • УНН
У відділеннях "Нової Пошти" неможливо відправити чи отримати посилки через технічний збій. Мобільний застосунок компанії також не працює, причини проблеми з'ясовуються.
Сьогодні у роботі "Нової Пошти" стався масштабний технічний збій. У відділеннях клієнти не можуть отримати чи відправити посилки, а мобільний застосунок також недоступний, пише УНН з посиланням на соціальні мережі.
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Користувачі у соцмережах пишуть про збій роботи застосунку "Нова Пошта". Крім того, клієнти не можуть відправити або отримати посилки у відділеннях компанії.
Компанія підтвердила проблему та заявила, що працює над її якнайшвидшим усуненням. Причини збою поки не повідомляються.