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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 126489 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185342 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149420 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140297 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118127 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108396 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 144700 перегляди

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У роботі “Нової Пошти” стався масштабний збій: що відомо

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У відділеннях "Нової Пошти" неможливо відправити чи отримати посилки через технічний збій. Мобільний застосунок компанії також не працює, причини проблеми з'ясовуються.

Сьогодні у роботі "Нової Пошти" стався масштабний технічний збій. У відділеннях клієнти не можуть отримати чи відправити посилки, а мобільний застосунок також недоступний, пише УНН з посиланням на соціальні мережі.

Деталі

Користувачі у соцмережах пишуть про збій роботи застосунку "Нова Пошта". Крім того, клієнти не можуть відправити або отримати посилки у відділеннях компанії.

Компанія підтвердила проблему та заявила, що працює над її якнайшвидшим усуненням. Причини збою поки не повідомляються.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоТехнології

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