У роботі “Нової Пошти” стався масштабний збій: що відомо

Сьогодні у роботі "Нової Пошти" стався масштабний технічний збій. У відділеннях клієнти не можуть отримати чи відправити посилки, а мобільний застосунок також недоступний, пише УНН з посиланням на соціальні мережі.

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Користувачі у соцмережах пишуть про збій роботи застосунку "Нова Пошта". Крім того, клієнти не можуть відправити або отримати посилки у відділеннях компанії.

Компанія підтвердила проблему та заявила, що працює над її якнайшвидшим усуненням. Причини збою поки не повідомляються.