В приложении "Резерв+" обновили свои данные около 260 тысяч украинцев - Минобороны

Около 260 тысяч украинцев обновили свои данные в приложении "Резерв+", значительно большее количество людей обновило свои данные через это приложение по сравнению с ЦНАПами и ТЦК. Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире канала одного из телеканалов, передает УНН.

Детали

"Если говорить о приложении "Резерв+" - то там уточнили свои данные, обновили свои данные около 260 тысяч украинцев", - сказал Лазуткин.

По его словам, большее количество людей обновило свои данные именно в "Резерв+"

"В 80 раз больше людей обновили свои данные в приложении, чем в ЦНАПах, а по ТЦК - то нет пока статистики, ведь процесс продолжается", - добавил он.

Напомним

Министерство обороны начало тестирование системы электронной очереди в территориальные центры комплектования и объединенные призывные пункты в 19 центрах в нескольких городах, что позволяет осуществлять предварительную регистрацию и получать запланированную дату и время посещения.