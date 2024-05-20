У застосунку "Резерв+" оновили свої дані близько 260 тисяч українців - Міноборони
Київ • УНН
Близько 260 000 українців зареєструвалися в додатку "Резерв+", і значно більше людей оновили свої дані через цей додаток, ніж через рекрутингові центри.
Близько 260 тисяч українців оновили свої дані в додатку "Резерв+", значно більша кількість людей оновила свої дані через цей застосунок порівняно з ЦНАПами та ТЦК. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі каналу одного з телеканалів, передає УНН.
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"Якщо говорити про застосунок "Резерв+" - то там близько 260 тисяч українців уточнили свої дані, оновили свої дані по суті", - сказав Лазуткін.
За його словами, більша кількість людей оновила свої дані саме у "Резерв+"
"У 80 разів більше людей оновили свої дані у застосунку, ніж у ЦНАПах, а щодо ТЦК - то немає поки статистики, адже процес триває" - додав він.
Нагадаємо
Міністерство оборони розпочало тестування системи електронної черги до територіальних центрів комплектування та об'єднаних призовних пунктів у 19 центрах у кількох містах, що дозволяє здійснювати попередню реєстрацію та отримувати заплановану дату та час відвідування.