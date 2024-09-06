В правительстве заверили, что выплата субсидий будет происходить в полном объеме

В бюджете достаточно средств для выплат субсидий, поэтому все люди, которые нуждаются в них, будут получать в полном объеме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в ВР, передает УНН.

Самый важный для людей и самый простой ответ - это субсидии. Наша субсидиарная политика никак не изменится. Все люди, которые нуждаются в субсидиях, получают их и будут получать их в полном объеме. И мы с вами как государство, и правительство, и парламент, эти обязательства выполняем. В бюджете достаточно средств - рассказал Шмыгаль.

Розмір субсидії буде автоматично перерахований, з урахуванням нових тарифів на електроенергію

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что на 2025 год пока Минфином не было запланировано увеличение размеров государственной помощи внутренне перемещенным лицам. Получателями помощи по состоянию на 1 сентября являются 1,2 миллиона ВПЛ.