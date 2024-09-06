В уряді запевнили, що виплата субсидій відбуватиметься у повному обсязі
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в бюджеті достатньо коштів для виплати субсидій у повному обсязі. Всі, хто потребує субсидій, отримуватимуть їх без змін у субсидіарній політиці.
У бюджеті достатньо коштів для виплат субсидій, тому всі люди, які потребують їх, будуть отримувати в повному обсязі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.
Найважливіша для людей і найпростіша відповідь – це субсидії. Наша субсидіарна політика ніяк не зміниться. Всі люди, які потребують субсидій, отримують їх і будуть отримувати їх в повному обсязі. І ми з вами як держава, і уряд, і парламент, ці зобов'язання виконуємо. В бюджеті достатньо коштів
Розмір субсидії буде автоматично перерахований, з урахуванням нових тарифів на електроенергію04.06.24, 15:24 • 16166 переглядiв
Доповнення
Шмигаль повідомляв, що на 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО.