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В уряді запевнили, що виплата субсидій відбуватиметься у повному обсязі

В уряді запевнили, що виплата субсидій відбуватиметься у повному обсязі

Київ • УНН

 • 17668 перегляди

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що в бюджеті достатньо коштів для виплати субсидій у повному обсязі. Всі, хто потребує субсидій, отримуватимуть їх без змін у субсидіарній політиці.

У бюджеті достатньо коштів для виплат субсидій, тому всі люди, які потребують їх, будуть отримувати в повному обсязі. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у ВР, передає УНН.

Найважливіша для людей і найпростіша відповідь – це субсидії. Наша субсидіарна політика ніяк не зміниться. Всі люди, які потребують субсидій, отримують їх і будуть отримувати їх в повному обсязі. І ми з вами як держава, і уряд, і парламент, ці зобов'язання виконуємо. В бюджеті достатньо коштів

- розповів Шмигаль.

Розмір субсидії буде автоматично перерахований, з урахуванням нових тарифів на електроенергію04.06.24, 15:24 • 16166 переглядiв

Доповнення

Шмигаль повідомляв, що на 2025 рік поки що Мінфіном не було заплановано збільшення розмірів державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Отримувачами допомоги станом на 1 вересня є 1,2 мільйона ВПО.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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