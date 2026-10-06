В порту Салоников во время расширения причала обнаружили 1000 бомб времён Второй мировой войны
Киев • УНН
Во время расширения шестого причала обнаружили около 1000 бомб времён Второй мировой войны. Боеприпасы весом до 20 тысяч тонн блокируют работы.
Руководство Администрации порта Салоник (OLTH) обратилось за помощью к компетентным органам для извлечения около 1 000 бомб времён Второй мировой войны, обнаруженных на морском дне порта во время работ по расширению причала. Об этом сообщает Ekathimerini, пишет УНН.
Детали
По данным местных СМИ, бомбы обнаружили после магнитной съёмки в районе шестого причала. Они находятся под бетонными кессонами, которые формируют поверхность расширенной части причала, а также в месте входа в обновлённый причал и выхода из него.
Общий ориентировочный вес боеприпасов составляет от 15 000 до 20 000 тонн.
В OLTH заявили, что их наличие препятствует работам по расширению шестого причала.
Считается, что старые боеприпасы времён Второй мировой войны были сброшены немецкими оккупационными войсками перед их отходом из Салоник в 1944 году.
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