У порту Салонік під час розширення причалу виявили 1000 бомб часів Другої світової
Київ • УНН
Під час розширення шостого причалу виявили близько 1000 бомб Другої світової. Боєприпаси вагою до 20 тисяч тонн блокують роботи.
Керівництво Адміністрації порту Салонік (OLTH) звернулося по допомогу до компетентних органів для вилучення близько 1 000 бомб часів Другої світової війни, виявлених на морському дні порту під час робіт із розширення причалу. Про це повідомляє Ekathimerini, пише УНН.
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За даними місцевих ЗМІ, бомби виявили після магнітної зйомки в районі шостого причалу. Вони лежать під бетонними кесонами, які формують поверхню розширеної частини причалу, а також у місці входу до оновленого причалу та виходу з нього.
Загальна орієнтовна вага боєприпасів становить від 15 000 до 20 000 тонн.
В OLTH заявили, що їхня наявність перешкоджає роботам із розширення шостого причалу.
Вважається, що старі боєприпаси часів Другої світової війни були викинуті німецькими окупаційними військами перед їхнім відходом із Салонік у 1944 році.
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