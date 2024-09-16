В Польше из-за наводнения приостановили занятия в более 500 учебных заведениях - СМИ
Киев • УНН
В Польше приостановили обучение в более чем 500 заведениях из-за наводнения. Больше всего закрытых школ в Нижнесилезском воеводстве. Ситуация меняется каждый час, количество закрытых заведений может возрасти.
В более 500 польских учебных заведениях приостановили обучение. Ситуация с наводнением меняется каждый час, поэтому количество закрытых школ может увеличиться, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
Больше всего закрытых заведений в Нижнесилезском воеводстве (более 320), 23 в Любушском воеводстве, 20 в Силезском воеводстве и 120 в Опольском воеводстве.
Директор Управления коммуникаций Министерства образования Каспер Лавера говорит, что школы и учебные заведения закрывают по нескольким причинам.
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«В Опольском воеводстве большинство из них просто затоплены так, как в Нижней Силезии.
Однако во многих из этих мест школы также закрыты по другим причинам, например, чтобы обеспечить убежище или эвакуировать людей из подтопленных регионов, а это исключает возможность проведения занятий. Еще есть третья причина - сложность проезда в учебное заведение», - добавил он.
Ситуация с наводнением меняется каждый час, поэтому количество закрытых школ может увеличиться.
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