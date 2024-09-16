У Польщі через повені призупинили заняття у понад 500 навчальних закладах - ЗМІ
Київ • УНН
У Польщі призупинили навчання у більш ніж 500 закладах через повінь. Найбільше закритих шкіл у Нижньосілезькому воєводстві. Ситуація змінюється щогодини, кількість зачинених закладів може зрости.
У понад 500 польських навчальних закладах призупинили навчання. Ситуація з повінню змінюється щогодини, тому кількість зачинених шкіл може збільшитися, передає УНН із посиланням на Польське радіо.
Найбільше закритих закладів у Нижньосілезькому воєводстві (понад 320), 23 у Любуському воєводстві, 20 у Сілезькому воєводстві та 120 в Опольському воєводстві.
Директор Управління комунікацій Міністерства освіти Каспер Лавера каже, що школи та навчальні заклади зачиняють з кількох причин.
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"В Опольському воєводстві більшість із них просто затоплені так, як у Нижній Сілезії.
Однак у багатьох із цих місць школи також зачинені з інших причин, наприклад, щоб забезпечити притулок або евакуювати людей із підтоплених регіонів, а це виключає можливість проведення занять. Ще є третя причина — складність доїзду до навчального закладу", — додав він.
Ситуація з повінню змінюється щогодини, тому кількість зачинених шкіл може збільшитися.
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