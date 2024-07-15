В парламенте Словакии не нашлось голосов для осуждения нападения россии на детскую больницу "Охматдет"

Парламент Словакии не проголосовал за осуждение российского удара по "Охматдету". Об этом УНН пишет со ссылкой на Aktuality.

Детали

Словацкий парламент не проголосовал за осуждение российского удара по "Охматдету" в Киеве 8 июля, поскольку только 41 депутат поддержали внесение резолюции в повестку дня, но этого мало для принятия решения. Таким образом парламентарии не дошли до рассмотрения резолюции.

Инициатором резолюции стала депутат из оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Беата Юрик, которая предложила добавить ее в повестку дня.

В ответ на предложение о вынесении этой резолюции на повестку дня депутат Яна Вальова из партии премьер-министра Роберта Фицо SMER-SD воскликнула: "Вы там были?".

Напомним

россия 8 июля массированно атаковала Украину, в том числе пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе Киева. Ракета попала в токсикологический корпус с тяжелобольными детьми.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в телефонном разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем осудил атаку и предложил принять на лечение пациентов "Охматдета".

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