Сегодня, 12 июля Совет управляющих МАГАТЭ осудил ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8-го июля, возложив ответственность на Россию. Пишет УНН со ссылкой на Министерство экономики.

Совет управляющих МАГАТЭ решительно осудил военный удар, который был нанесен Россией 8 июля по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" в Киеве.

Резолюция, осуждающая этот акт, была принята на экстренном закрытом заседании 12 июля, проведенном по инициативе Украины. В документе также отмечается, что этот ракетный удар помешал технической помощи МАГАТЭ, которую организация оказывала Украине.

Благодарю Совет управляющих МАГАТЭ за решительную реакцию на откровенно террористические действия нашего врага. Страна-террорист показывает всему миру, что способна с легкостью направлять свое оружие даже не просто против гражданского населения, а против тяжелобольных детей. Весь мир это видит. Кроме того, такая дерзкая атака, как была сделана на больницу "Охматдет", является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая основу международной ядерной безопасности и защищенности - прокомментировал принятое решение Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Совет управляющих МАГАТЭ решил продолжить свое техническое сотрудничество с Украиной, в частности оказывая дальнейшую поддержку Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" и другим медицинским учреждениям. Это позволит обеспечить бесперебойное предоставление медицинских услуг и усилить меры по радиационной безопасности и защите.

Совет также призвал страны-члены оказывать Украине политическую и финансовую поддержку, в частности через обеспечение оборудованием для ядерной безопасности и защиты.

Напомним,

Сегодня, 12 июля, в детской больнице "Охматдет" состоялась реквиемная церемония по погибшим от российского ракетного удара, который произошел 8 июля.