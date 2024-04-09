В основном вывозят зерно: оккупанты за три месяца переправили из Мариуполя в рф 50 тыс. тонн грузов

Захватчики заявляют, что за последние три месяца из мариупольского порта было вывезено 50 тыс. тонн грузов, передает УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Вывозят оккупанты в основном украденное зерно в россию. В частности, как отмечают в так называемом "минтрансе днр", недавно в один из российских портов было отправлено судно с 7600 тонн зерна.

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По информации Мариупольского сопротивления, сейчас оккупанты якобы в тестовом режиме запустили железную дорогу в направлении порта. Вероятно, отрабатывают тестовый прогон с ММК им. Ильича и для вывоза металлолома морем, и для поставки оружия на фронт.

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"Оккупанты максимально эксплуатируют Мариуполь и прилегающие захваченные территории. После оккупации города, они вывезли уцелевшее оборудование, установки и даже музейные экспонаты, продолжают вывозить украинский металл и зерно. Все едет в россию, которая это использует для своих экономических нужд", - мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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