В ОП подтвердили: Зеленский собирает пресс-конференцию 20 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собирает очередную большую пресс-конференцию в четверг, 20 мая. Информацию об этом УНН подтвердили в Офисе Президента.
Детали
Так, ранее сегодня СМИ сообщили, что команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.
Сегодня в ОП подтвердили, что такое мероприятие действительно будет.
Что было ранее
На прошлой неделе советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского для того, чтобы подвести итоги за второй год каденции.
Подоляк тогда отметил, что во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.
Также по его словам, будет наработан специальный формат, который сделает возможным общение в условиях распространения COVID.
Дополнение
В конце 2020 года пресс-секретарь Президента Юлия Мендель сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну большую пресс-конференцию.
Так, вторая годовщина президентства Зеленского будет 20 мая 2021 года.
Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.