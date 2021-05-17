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В ОП подтвердили: Зеленский собирает пресс-конференцию 20 мая

Киев • УНН

 • 19630 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собирает очередную большую пресс-конференцию в четверг, 20 мая. Информацию об этом УНН подтвердили в Офисе Президента.

В ОП подтвердили: Зеленский собирает пресс-конференцию 20 мая

Детали

Так, ранее сегодня СМИ сообщили, что команда Зеленского планирует провести его пресс-конференцию 20 мая.

Сегодня в ОП подтвердили, что такое мероприятие действительно будет.

Что было ранее

На прошлой неделе советник руководителя ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк сообщил, что в Офисе Президента готовятся к большой пресс-конференции Владимира Зеленского для того, чтобы подвести итоги за второй год каденции.

Подоляк тогда отметил, что во время пресс-конференции планируют ответить на вопрос о том, какой будет трансформация страны в течение третьего года каденции Зеленского.

Также по его словам, будет наработан специальный формат, который сделает возможным общение в условиях распространения COVID.

Дополнение

В конце 2020 года пресс-секретарь Президента Юлия Мендель сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский проведет еще одну большую пресс-конференцию.

Так, вторая годовщина президентства Зеленского будет 20 мая 2021 года.

Отметим, что в 2020 году во дворе Мариинского дворца состоялась пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского. Она длилась 3 часа.

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