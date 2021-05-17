В ОП підтвердили: Зеленський збирає пресконференцію 20 травня

Деталі

Так, раніше сьогодні ЗМІ повідомили, що команда Зеленського планує провести його пресконференцію 20 травня.

Сьогодні в ОП підтвердили, що такий захід дійсно відбудеться.

Що було раніше

Минулого тижня радник керівника ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк повідомив, що в Офісі Президента готуються до великої пресконференції Володимира Зеленського для того, щоб підбити підсумки за другий рік каденції.

Подоляк тоді зазначив, що під час пресконференції планують відповісти на запитання про те, якою буде трансформація країни протягом третього року каденції Зеленського.

Також з його слів, буде напрацьований спеціальний формат, який зробить можливим спілкування в умовах поширення COVID.

Доповнення

Наприкінці 2020 року прессекретар Президента Юлія Мендель повідомила, що Президент України Володимир Зеленський проведе ще одну велику пресконференцію.

Так, друга річниця президентства Зеленського буде 20 травня 2021 року.

Відзначимо, що у 2020 році на подвір’ї Маріїнського палацу відбулась пресконференція Президента України Володимира Зеленського. Вона тривала 3 години.