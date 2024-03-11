В ОП отреагировали на победу фильма "20 дней в Мариуполе": "Мир увидел правду о преступлениях россии"

Украинский фильм "20 дней в Мариуполе", который победил в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм", разбил вражескую пропаганду. Об этом заявил председатель ОФиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас. Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду - написал Ермак в соцсетях.

Также он подчеркнул, что справедливость всегда побеждает.

Глава Офиса Президента поблагодарил всю команду, которая работала над фильмом за то, что они напомнили всему миру - война продолжается и зло пока еще живет. "И пока оно живет, Мариуполь может повториться", - подчеркнул Ермак.

Дополнение

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм". Создатели фильма проводят 20 дней в Мариуполе в марте 2022 года в осаде после вторжения России.