"В аннексированном Крыму со вторника, 17 ноября, сокращают подачу воды жителям столицы полуострова, Симферополя. Российские власти Крыма приняли такое решение из-за критической ситуации с наполнением водохранилищ. С сегодняшнего дня жители Симферополя смогут пользоваться водой только 4 часа в сутки: со вторника по четверг - с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье - с 18:00 до 22:00. Понедельничный график "власть" обещает определить в течение недели в процессе тестирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация с питьевой водой в оккупированном Крыму резко ухудшилась в начале 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели много водоемов, а запас воды в водохранилищах критически снизился. В Симферополе и пригородах с целью экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи ввели в курортных городах Алушта и Партенит, в Севастополе из-за дефицита питьевой воды объявили "режим повышенной готовности".

"По прогнозам ученых, засуха в Крыму может продолжаться и в 2021 году. До аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После оккупации полуострова Украина канал перекрыла. Власти Украины заявляет, что о восстановлении водоснабжения может идти речь только после деоккупации полуострова", - указано в сообщении.

Напомним, Украина не ведет никаких переговоров с Российской Федерацией по поставкам воды во временно оккупированный Крым.

При этом, в Кремле заявили, что Россия способна сама его обеспечить водой, чтобы не зависеть от Киева.