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В окупованому Сімферополі водопостачання скоротили до чотирьох годин на добу

В окупованому Сімферополі водопостачання скоротили до чотирьох годин на добу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. З 17 листопада у тимчасово окупованому Сімферополі так звана "влада" скоротила подачу води до чотирьох годин на добу. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Радіо.Свобода".

"В анексованому Криму від вівторка, 17 листопада, скорочують подачу води жителям столиці півострова, Сімферополя. Російська влада Криму ухвалила таке рішення через критичну ситуацію із наповненням водосховищ. Від сьогодні жителі Сімферополя зможуть користуватися водою тільки чотири години на добу: з вівторка до четверга – з 6:00 до 8:00 і з 18:00 до 20:00, а з п’ятниці до неділі – з 18:00 до 22:00. Понеділковий графік "влада" обіцяє визначити впродовж тижня у процесі тестування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація із питною водою в окупованому Криму різко погіршилася на початку 2020 року, коли через відсутність опадів на півострові обміліли багато водойм, а запас води у водосховищах критично знизився. У Сімферополі та передмістях із метою економії воду відключали у робочий час і ночами, погодинний графік подачі ввели у курортних містах Алушта і Партеніт, у Севастополі через дефіцит питної води оголосили "режим підвищеної готовності".

"За прогнозами вчених, посуха у Криму може тривати і у 2021 році. До анексії Криму близько 85% потреб місцевих жителів у прісній воді забезпечував Північно-Кримський канал, що йде від Дніпра. Після окупації півострова Україна канал перекрила. Влада України заявляє, що про відновлення водопостачання може йтися тільки після деокупації півострова", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, Україна не веде жодних перемовин з Російською Федерацією щодо постачання води до тимчасово окупованого Криму.

При цьому, у Кремлі заявили, що Росія здатна сама його забезпечити водою, аби не залежати від Києва.

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