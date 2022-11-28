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В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во временно оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Видео публикует Управление стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 28 ноября, в Telegram, передает УНН.

Цитата

“В оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Наверное, тоже не хочет быть по рюцким миром”, – говорится в сообщении под опубликованными видео.

Дополнение

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым попали в роддом на Запорожье, где умер младенец.

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