В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза

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“В оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Наверное, тоже не хочет быть по рюцким миром”, – говорится в сообщении под опубликованными видео.

Дополнение

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым попали в роддом на Запорожье, где умер младенец.



