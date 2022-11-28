В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Во временно оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Видео публикует Управление стратегических коммуникаций ВСУ в понедельник, 28 ноября, в Telegram, передает УНН.
Цитата
“В оккупированном Донецке "почему-то" вспыхнула нефтебаза. Наверное, тоже не хочет быть по рюцким миром”, – говорится в сообщении под опубликованными видео.
Дополнение
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что ВСУ уничтожили ракетный комплекс, которым попали в роддом на Запорожье, где умер младенец.