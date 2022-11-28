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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41653 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза

В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза

Київ • УНН

 • 845199 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза. Відео публікує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок, 28 листопада, у Telegram, передає УНН.

Цитата

“В окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза. Напевне, теж не хоче бути з рюцкім мірам”, – йдеться в повідомленні під опублікованими відео.

Доповнення

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі, де померло немовля.

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