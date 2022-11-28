В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У тимчасово окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза. Відео публікує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у понеділок, 28 листопада, у Telegram, передає УНН.
Цитата
“В окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза. Напевне, теж не хоче бути з рюцкім мірам”, – йдеться в повідомленні під опублікованими відео.
Доповнення
Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі, де померло немовля.