В окупованому Донецьку спалахнула нафтобаза

Цитата

“В окупованому Донецьку "чомусь" спалахнула нафтобаза. Напевне, теж не хоче бути з рюцкім мірам”, – йдеться в повідомленні під опублікованими відео.

Доповнення

Мер окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що ЗСУ знищили ракетний комплекс, яким поцілили в пологовий будинок на Запоріжжі, де померло немовля.



