Зеленский встретился с премьером Индии Моди: говорили о подготовке к Саммиту мира и черноморском экспортном коридоре 5 минут назад • 2949 просмотра

Марченко о решении G7 по 50 млрд долл. для Украины: дает нам возможность выдохнуть 50 минут назад • 14215 просмотра

Биткоин "замер" на ценовой отметке в 67 тысяч долларов: почему криптовалюта прекратила рост 2 часа назад • 25340 просмотра

Графики отключения задействуют раньше из-за увеличения потребления, уменьшения солнечной генерации - Укрэнерго 2 часа назад • 23627 просмотра