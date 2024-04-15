В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму после объявления воздушной тревоги заявили о работе российской ПВО, сообщают о дыме в районе Керченского пролива, якобы это спецсредства маскировки. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и СМИ, пишет УНН.

Детали

"Крым. Слышно работу ПВО", - сообщили в движении "АТЕШ" и добавили, что "810 бригада вся в укрытии. Минус второй этаж".

По данным "Крым.Реалии", пишут о дыме в районе Керченского пролива. Как утверждается, это спецсредства маскировки. Также заявляется о работе российской ПВО в этом районе, также указывает издание.

В Севастополе объявлена воздушная тревога, движение по Крымскому мосту перекрыто