В оккупированном Крыму раздаются взрывы

Могут быть довольно амбициозные: Зеленский заявил, что Украина работает с несколькими странами по соглашениям по безопасности

Президент Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и заявил, что его страна работает с несколькими странами над разработкой амбициозных соглашений, которые обеспечат долгосрочную поддержку против российской агрессии.